AMLO dice que no hay pruebas de fraude electoral en Venezuela

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló sobre las recientes elecciones en Venezuela, mostrando nuevamente su respaldo al mandatario Nicolás Maduro, pues aseguró que no hay pruebas de fraude electoral, dando a entender que está a favor del tercer mandato del chavista, pese a la crisis social y económica que se vive en el aquel país.

“Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas, aunque se hayan llevado a cabo de manera electrónica, creo que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió.

"No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas (de fraude electoral en 2006)", comentó en su conferencia de prensa mañanera.

México no participará en reunión de la OEA

AMLO también mencionó que ante el llamado a reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela, la canciller mexicana Alicia Bárcena no participará.

“Yo tengo la información que Alicia Bárcena no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA.

“Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así, no es serio, responsable, no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina”, sostuvo López Obrador.

