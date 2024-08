AMLO rechaza visitar Chalco: “Porque están como buitres, es temporada de zopilotes”

Antes las inundaciones que están viviendo los habitantes de Chalco, Estado de México, por las fuertes lluvias y que están afectando sus hogares, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ir al municipio.

En ‘La Mañanera’, el Jefe del Ejecutivo dijo que todos los problemas que se están generando por las precipitaciones las heredará la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Nos quedaron muchos pendientes porque fue mucho el atraso, mucho el rezago , imagínense 36 años de política neoliberal o neoporfirista en donde solo se dedicaron a robar y facilitar la política privatizadora… ¿Qué pasaba con el pueblo? Estaba en el más completo abandono, en Chalco, en Neza, en Ecatepec, en la Montaña de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todos lados”, declaró.

AMLO protege investidura

Al cuestionarlo sobre la problemática en Chalco, el mandatario federal expuso que la ayuda fue enviada para que los habitantes no corran peligro o carencia.

“Tenemos el Plan DNIII, Marina, la gente de Chalco, saben que ahí están soldados de la Guardia Nacional, de Protección Civil, marinos, que se les están ayudando”, expuso.

Al insistirle si acudiría al municipio para coordinar las acciones de ayuda, López Obrador dijo que no porque de inmediato sus rivales lo estarían enfrentando.

“¿Saben por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de zopilotes, entonces tengo que cuidar la investidura presidencial. No es Andrés Manuel, ya una vez que entregue la banda presidencial voy a ser Andrés Manuel de Tepetitán, hasta voy a poder decir: ‘A la salida nos vemos’. No me puedo exponer, si digo: ‘voy a ir a Chalco’, ahí va la provocación de los conservadores, tengo que cuidar eso, pero no quiere decir que no se esté atendiendo a la gente de Chalco”, finalizó.

