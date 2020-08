AMLO: 'Ya perdoné a Felipe Calderón por robarnos la Presidencia'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay persecución política en contra de Felipe Calderón por el caso de Genaro García Luna y aseguró que ya lo perdonó por robarle la presidencia.

“Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso, yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio”, dijo en conferencia de prensa.

El mandatario aseguró que la investigación de García fue enviada desde Estados Unidos, por lo que él no tiene nada que ver.

"No es conmigo, es con el juez que está investigando el caso, ni modo que yo vaya a decirle al juez 'ya no investigues, exonera a García Luna', pues eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del gobierno estadunidense", dijo.

Sin embargo, AMLO sí consideró que tanto Calderón como el expresidente Enrique Peña Nieto deben presentarse a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de Odebrecht.

