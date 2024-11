Ángela Aguilar tras recibir Premio ‘Mujer del Año’: “No creo que me lo merezca”

Pese a los rumores de que no lo recibiría, finalmente Ángela Aguilar sí se presentó a recibir el Premio ‘Mujer del Año’ y en su discurso la cantante agradeció a quienes la han apoyado en su carrera, incluyendo su esposo Christian Nodal, aunque al final reconoció que este galardón “No creo que me lo merezca”.

Fue la revista Glamour en su versión Latinoamérica la que nombró como ‘Mujer del Año’ en la categoría de música regional mexicana a la hija de Pepe Aguilar, hecho que generó muchas críticas en redes sociales, pues algunos consideran que no lo merecía y sólo se aprovechó su mediática imagen por su boda con Nodal para otorgarle el reconocimiento.

“Nosotros premiamos el talento y estilo musical único que han llevado a Ángela Aguilar a ser una de las artistas más prometedoras de la música regional mexicana”, argumentó al revista a su nombramiento.

Con todo y ello, Ángela Aguilar se presentó a la ceremonia para recibir su premio y en el discurso que ofreció, parte de ello en inglés, aceptó que no lo merecía, pues incluso también señaló “no soy nadie para dar consejos”.

“Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche. Yo solo quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando. Como diría mi abuela Flor Silvestre, gracias a la vida que me ha dado tanto.

“No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes y que se sientan en control de su narrativa y de su persona. Y que apoyándonos juntas, logramos algo mejor. Para todas las niñas que nos están viendo, no apaguen su voz. Gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida, me llevo esto, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo”, dijo en su discurso dedicadas a las niñas.

Critican actitud de Ángela Aguilar

Una de las situaciones que llamó la atención del evento fue que Ángela Aguilar no desfiló por la alfombra roja, aparentemente para evitar tener contacto con la prensa.

Incluso, en las publicaciones oficiales que ha hecho la revista Glamour en su cuenta de Instagram, la cantante de 21 años luce por su ausencia, al no aparecer en las fotos oficiales ni en la pasarela para posar con su reconocimiento, lo que deja al descubierto que evitó convivir incluso con las demás mujeres que fueron premiadas.

