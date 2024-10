Arman cumbia a favor de Kamala Harris: Escucha aquí la canción

El próximo 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde se enfrentarán Kamala Harris y Donald Trump.

Pero en las últimas semanas ha preocupado el discurso del republicano que, en un acto desesperado, sigue atacando a las comunidades de migrantes para ganar unos puntos.

Surgen Los Trabajadores del Norte

Ese discurso de odio no le favorece en nada al candidato, pues lejos de unir a su pueblo lo está dividiendo y va perdiendo en las encuestas, por eso es que un grupo de músicos y compositores se unieron para apoyar a la demócrata.

Bajo el nombre de Los trabajadores del Norte, estos artistas sacaron una cumbia llamada ‘No se Equivoque, Compa’, con el cual hacen un llamado a los latinos para pensar bien su voto.

La letra de ‘No se Equivoque, Compa’

Con un ritmo muy pegajoso y tropical, esta canción está tomando fuerza, por lo que pronto se volverá viral, pues es lo que busca la agrupación para que su mensaje llegue a más migrantes que viven en Estados Unidos.

Piénsala dos veces

antes de votar por Trump.

Porque Kamala es la mejor opción

Kamala presidenta ya ganó,

es el futuro de nuestra nación.

Kamala es el cambio. Ella piensa diferente,

es hija de emigrantes, por eso nos defiende.

Trump dice que es creyente

Y no cree en nuestra gente

Kamala es amiga Kamala no miente.

Kamala Kamala Kamala llegó.

Vota por ella y no votes por Donald Trump

Kamala Kamala Kamala le voy.

Vota por ella y no por el copetón.

Kamala Kamala Kamala llegó.

Vota por ella y no votes por Donald Trump

Kamala Kamala Kamala le voy.

Vota por ella y no por el copetón.

Trump es un racista,

no quiere a los latinos.

Paga menos impuestos

que cualquier campesino.

Nos llama violadores,

nos llama delincuentes

Kamala es diferente,

Kamala es buena gente.

No caigas en la trampa,

no votes por el trompas,

no se equivoque compa.

Kamala Kamala Kamala llegó.

Vota por ella y no votes por Donald Trump

Kamala Kamala Kamala le voy.

Vota por ella y no por el copetón.

Kamala Kamala Kamala llegó.

Vota por ella y no votes por Donald Trump

Kamala Kamala Kamala le voy.

Vota por ella y no por el copetón.

Escucha aquí el tema de Los Trabajadores del Norte

