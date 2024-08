Arturo López Gavito: “Juan Gabriel está vivo, se cansó de ser atosigado”

Ahora que estuvo con el Escorpión Dorado al Volante, Arturo López Gavito hizo una revelación sobre Juan Gabriel que dejó pensando a más de uno.

Al ser cuestionado por el youtuber sobre si cree en algún mito del medio de la música, el experto de ‘La Academia’ aseguró que el Divo de Juárez está vivito y coleando.

“Creo que Juan Gabriel está vivo porque se cansó de todo esto, de ser atosigado, de ser asediado, él quería descansar”, declaró.

¿Juanga estaba endeudado?

Muy seguro de sus palabras, López Gavito expuso que Juan Gabriel estaba enfermo y endeudado, razones principales para desaparecer del foco público.

“Él estaba mal de salud y creo debía mucho dinero, acuérdate de eso, y cuando estás endeudado mejor te desapareces”, refirió.

El rock mexicano está muerto

Pero eso no fue todo lo que reveló, también explicó cómo fue que lanzó a Molotov al mercado para que todo mundo lo conociera, pues el rock mexicano estaba naciendo y no estaba muerto como ahora.

“Mientras las disqueras en ese momento, te estoy hablando de 1996, ahí la gente estaba enfocada en otras cosas, estaba enfocada en la balada, el pop, el regional mexicano y al rock mexicano todavía se le movía la patita, no como hoy que está muerto… Yo me atrevo a decir que el último disco de rock importante en la historia fue ‘Dónde Jugarán las Niñas’ y si tú analizas no ha habido absolutamente nada”, finalizó.

