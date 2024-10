Asaltan al cantante Samo oootra vez: “Hacen falta castigos más severos”

El cantante Samo subió a sus redes sociales un video donde explica que sufrió nuevamente un asalto donde perdió sus cosas previo a viajar rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva York.

Cabe recodar que fue en junio pasado cuando rompieron el cristal de su camioneta en la colonia Condesa para robarle una maleta donde iba su computadora y herramientas de trabajo.

Asaltado en un estacionamiento

El integrante del grupo Camila volvió a pasar por una situación similar, pero ahora se llevaron su pasaporte ya que viajaría a Estados Unidos para un concierto junto a sus compañeros.

“¡Nos asaltaron de nuevo! En una farmacia San Pablo, en el estacionamiento de la farmacia. Sacaron la maleta con los documentos de viaje, que son pasaportes, visas de trabajo y visas de turistas... se volvieron a robar la laptop, discos duros, mis micrófonos", explico.

Samo pide castigos más severos a ladrones

Ante los hechos, Samo acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para levantar su denuncia, aunque tuvo que esperar un tiempo porque no había nadie que lo atendiera.

En su video que grabó en ese mismo lugar, el cantante propuso penas más fuertes para los amantes de lo ajeno porque ya parece una situación normal dentro la capital del país.

"Creo que en este país hacen falta castigos más severos para que estas cosas no pasen. Porque creo que se normaliza mucho este tipo de actos en este país y me encantaría que los responsables de este robo realmente aparezcan y se les dé la pena que merecen por tomar cosas que realmente no les pertenecen”, finalizó.

Cansado de estas situaciones en nuestro país, lo único que puedo decir, es que urgen castigos más severos a este tipo de actos. Siento mucho no poder viajar a Nueva York y cantar con mis compañeros, de verdad lo siento. @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX @OHarfuch @BJAlcaldia pic.twitter.com/seQCfD435r — SAMO (@SAMOALLSTAR) October 4, 2024

