BECAS TELMEX 2024: Estos son los requisitos para recibir 1,500 pesos al mes y una laptop

La educación en los mexicanos es importante, y si tu necesitas un apoyo económico para terminar tus estudios no puedes perderte esta información.

Telmex tiene una beca especial en la que podrás recibir mil quinientos pesos mensuales y hasta una laptop, si quieres saber los requisitos, aquí te los decimos.

Por este propósito fue creada la beca telmex, la cual en el actual periodo de 2024-2025 está abierta para todos los estudiantes de todos los niveles superiores académicos, así como lo lees, desde licenciatura, maestría y doctorado.

También a familiares directos de trabajadores de Telmex o Grupo Carso.

¿Cuáles son los requisitos?

Las fechas de registro empiezan con los familiares directos de trabajadores de Telmex o Carso, del 2 al 30 de septiembre; mientras los estudiantes en general del 1 al 23 de agosto.

Para ser elegible para la beca, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos como:

Promedio mínimo de 9.0

No adeudar materias.

¿Cuáles documentos necesitas?

Constancia de estudios digitalizada de la original con sello y firma de la institución educativa o con código QR.

Nombre completo del estudiante.

Nombre de la licenciatura, maestría o doctorado.

Período que se está cursando

Promedio obtenido en el período anterior

Promedio general acumulado

Número total de períodos del nivel de estudios

Fotografía digitalizada a color, reciente, rostros centrados, de frente, expresión facial neutral, fondo blanco, con formato JPG o PNG.

CURP oficial actualizada no mayor a tres meses en formato PDF

Acta de nacimiento actualizada no mayor a tres meses en formato PDF.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses en formato PDF.

¿Cómo realizar el trámite?

Accede al sitio web de la Fundación Telmex.

Completa la solicitud en línea llenando todos los campos requeridos y subiendo los documentos en formato PDF o JPG.

Envía la ficha de registro siguiendo las instrucciones del portal.

Sube los archivos en el siguiente orden: fotografía, CURP, acta de nacimiento, constancia de estudios y comprobante de domicilio.

Imprima y firme la solicitud y envíala junto los documentos solicitados.

