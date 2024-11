Belinda habla de su relación con Kenia Os: “Hace mucho tiempo que en lo personal no era tan feliz”

Desde octubre pasado, Belinda y Kenia Os empezaron a presumir en redes sociales que trabajarían en una canción juntas llamada ‘Jackpot’ y desde entonces se les ha visto muy juntitas por todos lados.

Las cantantes han sido captadas bailando muy sensual en un antro, también las encontraron en un partido de la NBA y en el concierto de Blink-182.

Pero eso no es todo, el rumor de que entre ellas había algo más que una buena amistad creció cuando la actriz le regaló a su compañera varias decenas de rosas cuando iban en una camioneta.

Belinda aclara relación con Kenia Os

Al respecto, la revista digital Dominga entrevistó a Belinda para preguntarle cuál era la verdadera relación que vivía con Kenia Os, a lo que expuso que se encontraba en un momento importante en lo personal.

“Es hermosa. Es lo único que puedo decirte. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida. Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora”, declaró.

Al no dejar muy en claro qué estaba pasando entre ellas, se le insistió a la cantante si había un posible romance y volvió a repetir su misma respuesta.

“Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como estoy feliz ahorita en mi plano personal. Y eso me encanta, estoy disfrutando”, aseveró.

Por su parte, Kenia Os tampoco ha dicho nada, sólo en su momento alabó a su compañera por el trabajo que venían haciendo dentro de la música: “Es una artista increíble, una persona increíble. La quiero, la admiro muchísimo y ha sido increíble trabajar con ella”, dijo hace tiempo.

