¡Blink-182 se presenta en el Estadio GNP Seguros! Además, se une al cartel Allison

Blink-182 ha programado un concierto en el Estadio GNP para el 9 de noviembre. Seguros tras cancelar varias fechas en abril por problemas de salud de su bajista, Mark Hoppus, quien tuvo molestias en la garganta y recibió recomendaciones médicas de reposo debido a su historial de cáncer. La banda es conocida por su influencia en el rock del siglo XXI y ha vendido más de 50 millones de discos.

Allison se une al cartel de Blink-182

Blink-182 regresará a la Ciudad de México el 9 de noviembre, tras cancelar sus shows del 3, 5 y 6 de abril, para ofrecer un espectáculo en el Estadio GNP Seguros. Estarán acompañados por Pierce The Veil, Petey y la banda mexicana Allison.

La banda mexicana Allison ha confirmado su participación a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, en el cual se puede leer lo siguiente:

"Cuando comenzó Allison escuchábamos Blink 182 on repeat y covereábamos varias de sus canciones solo para pasarla bien… ¿Quién iba a decir que algún día tocaríamos con ellos en la fecha más grande que hayan hecho en México? ¡Lleguen temprano que los vamos a poner a mover el cuerpo ese día en el Estadio GNP!"

Precio de los boletos para el concierto de Blink-182

Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster o en las taquillas del lugar. A continuación, se presentan los precios para el conicerto.

Naranja A: $3,391.50 MXN

Verde B: $2,781.50 MXN

General A: $2,415.50 MXN

Naranja B: $1,927.50 MXN

General B: $1,439.50 MXN

Verde C: $1,73.50 MXN

Naranja C: $829.50 MXN

Banda Blink-182

Blink-182 es una banda de rock estadounidense formada en 1992, conocida por su estilo de pop punk y letras que abordan temas de la adolescencia y la vida cotidiana. La banda ha experimentado con diferentes formaciones a lo largo de los años, siendo sus miembros más reconocidos Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker. Blink-182 ganó popularidad en la década de 1990 y principios de 2000 con álbumes icónicos como "Enema of the State" y "Take Off Your Pants and Jacket".

Banda Allison

Allison es una banda mexicana de rock alternativo formada en 2002. Conocida por su estilo enérgico y letras emotivas, ha ganado popularidad en la escena musical de México y América Latina. A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes y sencillos que han resonado con su público, consolidándose como una de las agrupaciones destacadas del género.

