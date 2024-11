Bomba Estéreo ofrecerá concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

Bomba Estéreo ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que comenzó el 25 de noviembre. La Secretaría de Cultura de la ciudad anunció el evento mediante sus redes sociales, donde la banda colombiana interpretará sus éxitos.

Bomba Estéreo concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

La banda colombiana, liderada por Li Saumet, ha ganado reconocimiento internacional con su fusión de ritmos electrónicos y géneros tradicionales del Caribe colombiano, como la cumbia. El grupo ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo, comenzando a las 19:00 horas, brindando una oportunidad especial para disfrutar de su música en un lugar emblemático.

"¡BOMBA ESTÉREO EN EL ZÓCALO! El Gobierno de la Ciudad de México te invita a disfrutar y bailar al ritmo único de Bomba Estéreo, agrupación liderada por Li Saumet. El concierto de entrada libre tendrá de abridora a la extraordinaria mexicana Samantha Barrón".

¡BOMBA ESTÉREO EN EL ZÓCALO! El próximo 30 de noviembre a las 19 horas, el grupo colombiano Bomba Estéreo se presentará en el Zócalo. Este gran concierto se realizará como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género, campaña que inicia el 25 de noviembre,… pic.twitter.com/ztwdhd6e5Z — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) November 22, 2024

¿Quiénes son Bomba Estéreo?

Bomba Estéreo es una banda colombiana que mezcla cumbia, reggae y electrónica. Se hicieron súper populares con su canción "Fuego" en 2010. Han sacado álbumes que han sido muy bien recibidos, como "Elegancia Tropical" (2013), "Amanecer" (2015), "Ayo" (2017) y "Deja" (2021). También han trabajado con artistas como Luis Fonsi, Will Smith y Bad Bunny, y su tema "Ojitos lindos" (2022) fue un gran hit a nivel mundial. Además, su canción "To my love" ha tenido más de 300 millones de reproducciones en Spotify y 347 millones de vistas en YouTube. Su música es súper vibrante y enérgica, y habla sobre el amor, la fiesta y la cultura latina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Vive Latino 2025: Tenemos el cartel de bandas dividido por día