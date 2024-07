Brincos Dieras habla sobre el intento de secuestro que sufrió. Esto sabemos

Brincos Dieras es conocido por ser uno de los comediantes más polémicos en el mundo del espectáculo, gracias a sus chistes. Sin embargo, durante un momento de gran fama, vivió un episodio angustioso con su familia cuando un grupo armado intentó secuestrarlo en su propia casa.

Brincos dieras revela que sufrió un intento de secuestro

Brincos Dieras relató en una entrevista su historia de amor con su esposa, con quien lleva 25 años de relación. Después de vivir juntos en unión libre por seis años, decidieron casarse. Sin embargo, poco después de la boda, fue víctima de un intento de secuestro.

"Después de la boda me andaban levantando. No sé qué pasó, andaban sobre mí, y yo no sabía, no hice nada. Se metieron a mi casa varios hombres armados, estaba mi esposa, estaban mis hijos y todos andaban bien asustados. Llegaron a la casa, tenía 10 hombres armados arriba, 10 hombres armados abajo. Iban sobre mí. Yo estaba en un show, me dicen 'córtale' y me llevaron a esconderme y nunca supe de qué se trató". Reveló.

En Monterrey, hubo una época en la que personas de diferentes profesiones eran víctimas de levantones, incluyendo al comediante Brincos Dieras. A pesar de su popularidad, el payaso no cambió sus hábitos laborales y siguió trabajando con la gente que lo contrataba, considerando el incidente como un hecho aislado y posiblemente un error, ya que después de ese incidente no volvieron a molestarlo ni pedirle dinero.

