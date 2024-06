Britney Spears se reconcilia con sus hijos tras años de disputas

Britney Spears se ha reconciliado con sus hijos Sean Preston y Jayden, fruto de su relación con Kevin Federline, y han salido de viaje juntos. Según el Daily Mail, Britney Spears está reconstruyendo su relación con sus hijos, Sean y Jayden, de 18 y 17 años respectivamente.

Britney Spears se reconcilia con sus hijos

Sean Preston y Jayden, hijos de Britney Spears, decidieron dejar de vivir en Hawaii con su padre Kevin Federline hace casi dos años. Sin embargo, ahora han decidido darle otra oportunidad a su madre y reconstruir su relación con ella. Según familiares cercanos, Britney está trabajando duro para acercarse a sus hijos.

¿por qué Britney Spears no se hablaba con sus hijos?

El conflicto entre Britney Spears y sus hijos adolescentes comenzó en 2022, antes de que ella se casara con Sam Asghari. Los jóvenes, Sean Preston y Jayden, no asistieron a la boda y expresaron lo difícil que fue crecer en medio de la fama y las polémicas de su madre. Desmintieron las afirmaciones de Britney sobre mantener una buena relación con ellos y rechazaron las acusaciones hacia sus abuelos, Jamie Spears y Lynne Spears.

"Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor. No creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston, y me siento muy mal por eso. Preston y yo estamos muy unidos. Siempre me está cuidando y yo hago lo mismo con él. Nos aseguramos de que ambos estamos bien mentalmente",comentó Jayden

"Llevará tiempo y esfuerzo repararla. Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo. Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo".

¿Quién es Britney Spears ?

Britney Spears es una cantante, bailarina y actriz estadounidense conocida por ser una de las artistas pop más influyentes y exitosas de los años 90 y 2000. Ha lanzado varios álbumes exitosos y ha recibido numerosos premios. Además, ha tenido una vida personal pública con momentos de controversia y dificultades, incluyendo problemas de salud mental y una tutela legal. Su lucha por recuperar el control de su vida y su carrera ha generado un movimiento de apoyo de fans conocido como #FreeBritney. Es considerada una figura icónica en la cultura pop y sigue siendo influyente en la música y la moda.

