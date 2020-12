Bronco: 'Ya que el virus se vaya agarramos un 'pedón' todos juntos'

La alza de contagios en Nuevo León cada vez es más latente, por ello el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón pidió a los ciudadanos no hacer posadas durante este mes, para así frenar la pandemia.

"Cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, prohibidas las posadas, no hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, hacemos un pedón juntos", declaró el Bronco en conferencia.

Esta declaración causó eco en redes sociales, pues mientras unos aplaudian la forma en que lo dijo, otros aseguraron que debería tomarse con más seriedad este tipo de temas.

Plebes, dice el Gober de NL que no hagan posadas, que él invita a todos después que pase todo esto @JaimeRdzNL pic.twitter.com/xiUJvTgJuW — elda molina (@eldaamolina) December 13, 2020

Cabe recordar que hasta este domingo 13 de diciembre los casos de positivos de Covid-19 confirmados en México llegaron a la cifra de un millón 250 mil 44 infectados, lo que representa un aumento de 8 mil 608 contagios en el último día.

