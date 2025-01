Cazzu aclara que su canción "Dolce" no está dedicada a Christian Nodal

La nueva canción "Dolce" de Cazzu ha dejado a sus fans hablando, ya que sus letras son bastante emotivas y algunos creen que podría estar hablando de su ex, Christian Nodal, que ahora está con Ángela Aguilar. ¡Hay mucha especulación por ahí!

Cazzu estrenó su sencillo "Dolce", fans aseguran que está dedicado a Nodal. | Captura de pantalla |

Cazzu desmiente que "Dolce" sea para Nodal

La cantante argentina Cazzu ha aclarado en una publicación en X que su nueva canción no está inspirada en experiencias recientes, desmintiendo así las teorías de sus fans.

A través de una dinámica en X, antes conocido como Twitter, la cantante de "Data" dijo que iba a responder 4 preguntas sobre su nueva canción "Dolce". Los fans no perdieron tiempo y le preguntaron si la letra era para alguien en particular, y esto fue lo que respondió la argentina.

”No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad”, escribió la argentina.

La rapera argentina desmiente que el tema sea dedicado para Nodal. | Captura de pantalla. |

Los usuarios en la plataforma no tardaron en reaccionar y muchos de ellos estaban sorprendidos, ya que dicen que la letra tiene referencias a su relación con Nodal. La más destacada es sobre su vestido de Dolce & Gabbana.

“Voy a salir por la noche, a ponerme ese vestido Dolce que ya sabes, me queda tan bien, con el mismo que te enamoré.” La gente empezó a pensar que se refería al vestido rojo de Dolce & Gabbana que Cazzu usó en los Latin Grammy 2023 junto con Nodal.

Letra de Dolce de Cazzu

Te creí y yo no doy más de una oportunidad

Ojalá te dure eso de aparentar

Mujeres bonitas, ninguna real

Como yo, que contigo estaba a morir y a matar

Dudo que una así te vuelvas a encontrar

Me voy, pero antes me voy a vengar

Yo también (yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que, ya sabes, me queda tan bien

Con еl mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si, esa vez, te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que, lo que sabes, te lo enseñé yo

Qué bien que suena Cazzu en el corrido, ¿eh?

Dice

Si ya tengo mi Mercede', ¿pa' qué quiero una G-Wagon?

Me quería dar diamante', ya me los había comprado

Mucho ante' de conocerte, yo ya había coronado

Y hasta ahora me había controlado

Y yo también (yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que, ya sabes, me queda tan bien

Con el mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que, lo que sabes, te lo enseñé yo

