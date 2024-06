Cazzu rompe el silencio y habla sobre la relación de su ex Christian Nodal con Ángela Aguilar

Cazzu rompió el silencio y habló por primera vez sobre el momento que atraviesa, luego de que Christian Nodal, su pareja hasta hace unas semanas y el padre de su hija, confirmó hace un par de días que tiene un noviazgo con la también cantante Ángela Aguilar.

Mucho se ha hablado de la supuesta traición que sufrió la rapera argentina después de que tanto Nodal como la hija de Pepe Aguilar aseguraran que simplemente eran amigos, e incluso la interprete de regional mexicano apoyara públicamente la relación entre ambos y se autonombrara la “tía” de su hija.

Sin embargo, de acuerdo a una historia que compartió en su cuenta de Instagram, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, dijo que “está bien”, enfocada en su pequeña bebé de apenas 9 meses de vida.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadado y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa.

“Pero me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera.

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, se lee en la publicación de Cazzu, sin mencionar a su expareja Christian Nodal y a la ahora novia de él, Ángela Aguilar, e incluso cerrando con una foto junto a su hija donde a ambas se les ve sonriendo.

En redes sociales la gente apoya a Cazzu

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, siendo la mayoría de ellas mensajes de apoyo hacia Cazzu y su manera de afrontar esta difícil situación.

“Cuando leí las historias aplaudí fuerte, que hermosa persona es”; “La entereza que transmite, puedo decir que es un ser humano precioso”; “Ella es una dama, prefiere estar con su hija, va sanar y volverá sonreír”; “Que bueno que no se pelea en redes, está dedicada a su niña”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

