Centro Histórico CDMX: Policía alerta por robos de celulares en Eje Central y Calle Madero

En la Ciudad de México, en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle de Madero, las autoridades han identificado a un grupo de delincuentes que se dedica al robo de celulares. Este lugar, con gran afluencia de personas que se desplazan entre el Centro Histórico y la Alameda Central, se convierte en un blanco para estos ladrones, que en su mayoría son mujeres. Se mueven rápidamente entre la multitud y suelen seguir a sus víctimas antes de cometer el atraco.

Polícia alerta por robo de celulares en Eje Central y Madero

Las calles del Eje Central y Madero son las más concurridas en la Ciudad de México, dado que miles de personas transitan por ellas. Esta alta afluencia de personas es aprovechada por los delincuentes, quienes se valen de la aglomeración para perpetrar sus delitos en el momento más propicio.

Recientemente, dos mujeres y un cómplice fueron capturados tras intentar robar un celular en pocos segundos. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para que las autoridades pudieran identificarlos y detenerlos antes de que se escaparan.

“Sí, jefe. Están aprovechando el cruce de Madero para ir atrás (…) ya los tenemos en el monitoreo y van a salir a Juárez sobre López”, menciona uno de los agentes en el video captado por las cámaras del C5.

Recomendaciones para evitar robo de celulares

Aquí tienes algunas recomendaciones para prevenir el robo de celulares:

1. Usa una funda segura: Elige fundas que se cierren completamente.

2. Mantén el celular en un lugar seguro: Evita bolsillos traseros y lugares visibles; usa bolsos con cierres.

3. Desactiva funciones innecesarias: Apaga Bluetooth y Wi-Fi cuando no los necesites.

4. Activa el bloqueo de pantalla: Protege tu dispositivo con un código PIN, patrón o reconocimiento facial.

5. Instala aplicaciones de localización: Utiliza aplicaciones que te permitan rastrear tu celular.

6. Sé consciente de tu entorno: Presta atención a las personas alrededor, especialmente en lugares concurridos.

7. Evita mostrarlo en público: No uses tu celular en lugares que puedan atraer la atención de ladrones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Actriz de “El Conjuro”, Vera Farmiga, debuta como cantante con su banda de metal