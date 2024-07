CFE realiza descuento en el recibo de luz en julio. Aquí te decimos dónde y a quiénes aplicará el descuento

La CFE provee electricidad a los mexicanos a través de contratos y cobros mensuales o bimestrales, basados en el consumo de Kilowatts. Durante el verano, el consumo aumenta por el uso de aire acondicionado, por lo que la CFE da recomendaciones para su uso eficiente.

CFE descuento en el recibo de luz en julio

La Comisión Federal de Electricidad ha establecido acuerdos con diversos estados, especialmente aquellos afectados por altas temperaturas, para que los usuarios residentes en determinadas regiones puedan beneficiarse de descuentos en sus facturas de electricidad, lo que contribuye al ahorro en los hogares.

¿Quiénes recibirán un descuento en su recibo de luz de la CFE?

En julio, las familias de Baja California Sur recibirán un descuento del 40% en su consumo de electricidad, siempre y cuando vivan en ciertas localidades y cumplan con ciertos requisitos de consumo.

Comondú: Los usuarios con tarifas 1B y 1C consumen menos de 400 kWh y 600 kWh, respectivamente.

La Paz: Los usuarios con tarifa 1B consumen menos de 600 kWh; aquellos con tarifa 1C consumen hasta 850 kWh, y los de tarifa 1E consumen hasta 900 kWh.

Los Cabos: Los usuarios con tarifa 1C no consumen más de 750 kWh.

Loreto: Los usuarios con tarifa 1 que no gasten más de 1000 kWh serán beneficiados con el apoyo.

Mulegé: Los usuarios con tarifa 01 consumen hasta 300 kWh; aquellos con tarifa 1C consumen hasta 850 kWh, y los de tarifa 1E no rebasan los 900 kWh.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WHATSAPP TENDRÁ OPCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL