¡Chismecito! Ferka expone pruebas de que Serrath le bajó a su novio Jorge Losa

Las cosas en la farándula están que arden, ya que la actriz Ferka reveló y mostró pruebas de que la razón de terminar su noviazgo con el actor Jorge Losa fue por una infidelidad de él con Serrath, también actriz y quien supuestamente sólo era su amiga.

Fue durante el reality show La Casa de los Famosos México que María Fernanda Quiroz (nombre real de Ferka) y el actor español comenzaron su amorío, el cual parecía estar rodeado de felicidad y estabilidad, pues incluso él ya convivía con el hijo de la actriz mexicana.

Sin embargo, hace unos días anunciaron que su relación terminó y los rumores de una infidelidad del europeo comenzaron a sonar, mismos que fueron confirmados por Ferka durante una charla con medios de comunicación que tuvo al acudir a un evento.

"Mi vida cambió de un momento a otro, pensé que vivía un cuento de hadas, pensé que había encontrado a un gran hombre, mi compañero, mi amigo, le compartí mi vida, nos cambiamos a vivir juntos, dejé que conviviera con mi hijo, había muchos planes", comentó la actriz, quien al ser cuestionada directamente sobre si Isis Serrath, modelo, actriz y su amiga, quien ganara popularidad por participar en el extinto programa de TV Azteca Enamorándonos, fue la tercera en discordia, contestó:

“Me parece que no es una mujer respetuosa ni con los medios ni conmigo, ni con mi pareja, me parece que no hizo las cosas como debería de ser, tengo muy claro los códigos que establezco con mis parejas, me encanta la exclusividad, me encanta el amor certero, me encanta que no me oculten cosas y que no me vean la cara", comentó.

Ferka encontró pruebas de la infidelidad de Jorge Losa con Serrath

Ferka detalló que encontró algunas conversaciones entre su exnovio Jorge Losa y Serrath, además de evidencia de que se mandaban fotos, aunque sin poder asegurar que era íntimas. "(Encontró) mensajes que no me parecieron cool, al final de cuentas cada quién, también el otro lo permite (…) son de esas fotos que se borran al momento".

Sin embargo la situación no paró ahí, ya que posteriormente, Ferka utilizó su cuenta de Twitter para compartir una prueba de que su exnovio y la que se decía su amiga sí sostenían un tipo de relación amorosa.

“¡Perfecto! Te encantan las pruebas. ¡Pues va! @SerrathOficial. No pienso hablar más del tema. Las 'amigas' no firman así una carta", fue el mensaje con el que Ferka acompañó una foto de una tarjeta que le dedicó la exparticipante de Enamorándonos al actor español, en la cual terminaba llamándose “Tu Isis”.

Perfecto! Te encantan las pruebas . Ps va! @SerrathOficial

No pienso hablar más del tema .

Las “amigas “ no firman así una carta . pic.twitter.com/EJ31tWCFLW — MariaFernandaQuiroz (@Ferka) June 6, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO NOTIFICÓ A AMÉRICA SOBRE INDAGATORIA A BRIAN 'N'