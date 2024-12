¡Christopher Nolan dirigirá la nueva adaptación cinematográfica de "La Odisea" de Homero!

Christopher Nolan, recientemente condecorado con el título de Sir por el rey Carlos III, se encuentra en el proceso de adaptar 'La Odisea' de Homero para su próxima película, la cual ya cuenta con una fecha de estreno. Este director británico es reconocido por sus aclamadas obras, entre las que se incluyen Inception, Interstellar y Oppenheimer.

Universal Pictures ha comunicado que su próximo proyecto consistirá en una "epopeya de acción mítica" que se llevará a cabo en diversas locaciones alrededor del mundo, utilizando tecnología IMAX de última generación. El estreno de la película está programado para el 17 de julio de 2026, y la producción dará inicio en la primera mitad de 2025. Christopher Nolan colaborará una vez más con Emma Thomas en la escritura y producción, bajo el sello Syncopy.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.

