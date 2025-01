¿Cillian Murphy aparecerá en la segunda parte de su famosa película '28 Days Later'? Esto se sabe

Los fanáticos del actor Cillian Murphy tendrán que esperar un poco más para el regreso triunfal del actor a la franquicia 28 Days Later.

El ganador del Oscar está involucrado en la próxima trilogía como productor ejecutivo, el productor de 28 Years Later, Andrew Macdonald, explicó recientemente que Murphy "quería participar", sin embargo, no aparecerá en la película, que se estrena el 20 de junio.

"Queríamos que él estuviera involucrado y él quería estar involucrado".

"Él no está en la primera película, pero espero que haya algún Jim en algún lugar de la línea".

Aaron Taylor-Johnson protagonizará la segunda entrega de esta trilogía|

Macdonald señaló: "Está involucrado en este momento como productor ejecutivo, y espero que podamos trabajar con él de alguna manera en el futuro en la trilogía".

Después de 28 Years Later, que reúne al director original Danny Boyle y al escritor Alex Garland, la continuación de 28 Years Later: The Bone Temple, se estrena el 16 de enero de 2026, 28 Years Later: The Bone Temple.

Después de que los fans especularan que un zombi del teaser de 28 Years Later del mes pasado era Murphy maquillado.

Cillian Murphy en la primera película de 28 Days Later|YouTube video player

Angus Neill reveló que él era el intérprete en la toma:

"Le mostré el tráiler a mi novia y me dijo: 'La gente pensará que es Cillian'", le dijo al medio. "Dije: 'No seas tonto'. La ignoré. Así que he comido un poco de pastel humilde desde entonces".

¿De qué trata 28 Days Later?

Cillian Murphy protagoniza 28 Days Later de 2002 como Jim, un mensajero en bicicleta que se despierta de un coma para encontrar el "Virus de la Ragia" que ha diezmado Londres.

