Claudia Sheinbaum, nueva Presidenta de México: “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”

Finalmente llegó el día: este martes 1 de octubre Claudia Sheinbaum rindió protesta para convertirse en la primera Presidenta de México, sucediendo en el cargo a Andrés Manuel López Obrador luego de seis años al frente del Gobierno Federal.

En el recinto de San Lázaro en el que estaban diputados, senadores, gobernadores, políticos nacionales, así como invitados internacionales y hasta invitados especiales, destacando entre ellos el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, la nueva mandataria del país fue recibida entre gritos de “¡Presidenta, presidenta!” y “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

En el estrado ya la esperaba el ahora expresidente López Obrador, quien se quitó la banda presidencial y la entregó a Ifigenia Martínez, mentora de varios políticos y presidenta de la Cámara de Diputados a sus 94 años, quien la pasó para que Claudia Sheinbaum se la colgara cruzada en el torso.

“Protesto y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, mencionó Sheinbaum al tomar protesta como Presidenta del país.

Antes de comenzar su discurso, Claudia Sheinbaum agradeció y despidió a AMLO después de seis años como Presidente de México. “El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero”, agregó la mandataria mexicana.

Bajo el lema “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”, Claudia Sheinbaum prometió “no mentir, no robar y no traicionar”, para luego dar paso a mencionar algunos de sus compromisos como nueva Presidenta de México.

Compromisos de Claudia Sheinbaum

Se mantendrá la autonomía del Banco de México.

Las inversiones de nacionales y extranjeros estarán seguras en el país.

No aumentaremos el precio de la gasolina y gas doméstico en términos reales.

Aprovecharemos el T-MEC para seguir apoyando la relocalización de las empresas.

Trabajaremos con empresarios para seguir aumentando el salario mínimo.

Haremos el programa de digitalización más ambicioso de la historia para simplificar trámites.

Será el pueblo el que decida quienes serán los jueces, magistrados y ministros.

Se mantendrán todos los programas del bienestar.

Todas las mujeres mayores de 64 años recibirán apoyos.

Todos los niños que vayan a escuela pública tendrán beca.

Habrá servicios de salud a domicilio para adultos mayores.

Construiremos al menos un millón de viviendas, especialmente para jóvenes.

Se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso, Yucatán. Se terminará la Línea K del Tren Interoceánico.

Queremos construir trenes de Ciudad de México a Pachuca, Nuevo Laredo y Nogales y recuperar la línea a Veracruz.

Se producirán solamente 1,8 millones de barriles de petróleo diarios y serán para consumo interno.

No permitiremos la siembra de maíz transgénico.

Se construirá en Tula el proyecto de economía circular más grande del mundo.

No regresará "la guerra contra el narco de Calderón".

Se fortalecerá a la Guardia Nacional.

