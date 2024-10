En medio de un ambiente de júbilo con un Zócalo repleto de seguidores, Claudia Sheinbaum continúo con su discurso resaltando sus 100 puntos de gobierno. Entre ellos siguió destacando un gobierno austero, dónde los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador no desaparecerán.

La educación dijo que se reforzada en todos los niveles, dónde las horas de estudio aumentarán para reforzar el arte y la educación física.

Claudia Sheinbaum luchará contra la corrupción

La Jefa del Ejecutivo por momentos se veía interrumpida ante la algarabía de su gente y el grito unisonó de "Presidenta, presidenta, presidenta" o "es un honor estar con Claudia hoy". La mandataria hacia unas pausas, alzaba la mira, sonreía y continuaba su discurso, dónde también expuso que gobierno será "honesto y sin corrupción".

Además, aseveró que en su mandato no se villarán las garantías individuales ni los derechos humanos, y la libertad será primordial donde el uso de la fuerza o el poder del Estado no se usará para reprimir.

Otro punto que resaltó fue la eliminación del examen único COMIPEMS para que los estudiantes vayan a la escuela que más cerca esté de sus hogares.

Entro otros temas sobresalen las relaciones internacionales, el apoyo a los pueblo indígenas, los derechos laborales, un plan único de seguridad y la erradicación del clasismo y racismo.

Te dejamos los 100 puntos de gobierno

* Garantizará y respetar la libertad de expresión y prensa.

* Gobernar con la marcada división entre poder político y poder económico.

* Proteger el derecho de reunión y movilización.

* Gobierno austero de "por el bien de todos, primero los pobres".

* Se Respetaran los derechos humanos en todas sus formas.

* No utilizar la fuerza del Estado para reprimir a la ciudadanía.

* Respetar la libertad religiosa y combatirá la discriminación.

* Defender los derechos de los mexicanos en el extranjero.

* Seguí una política exterior de libre autodeterminación.

* Fomentar la no intervención en asuntos de otros países.

* Promover la fraternidad entre todos los pueblos del mundo.

* Combatir el racismo y el clasismo en todas sus manifestaciones.

* Mantener un gobierno sensible y cercano a la ciudadanía.

* Realizar visitas a todos los estados de la República.

* Impulsar la reforma electoral para fortalecer la democracia.

* Someter la consulta de revocación de mandato.

* Escuchar las opiniones de la población.

* Reducir el costo del Instituto Nacional Electoral.

* Promover la elección popular de consejeros y magistrados.

* Mantener la austeridad y disciplina financiera.

* Respetar la autonomía del Banco de México.

* Buscar un equilibrio entre la deuda pública y el PIB.

* No condonar impuestos a grandes contribuyentes.

* Presentar iniciativas de reforma constitucional.

* Recuperar el principio de "sufragio efectivo, no reelección".

* Fomentar un gobierno honesto sin corrupción.

* Establecer un modelo de fiscalización del servicio público.

* Modernizar y digitalizar las funciones del gobierno.

* No subir los precios de gasolina y tarifas eléctricas.

* Seguir con la austeridad republicana.

* Promover la igualdad de pueblos y comunidades indígenas.

* Continuar con las pensiones para adultos mayores, apoyará a las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro.

* Incrementar las pensiones anualmente por debajo de la inflación.

* Combatir la evasión fiscal de manera efectiva.

* Apoyar reformas constitucionales propuestas.

* Implementar apoyos bimestrales para mujeres jóvenes.

* Fortalecer el Banco del Bienestar como entidad social.

* Prohibir el maltrato animal de manera constitucional.

* Ofrecer becas para estudiantes de educación básica.

* Aumentar las becas para educación media superior.

* Ampliar las becas para estudiantes universitarios.

* Proporcionar más becas para posgrados.

* Mejorar la infraestructura de escuelas primarias.

* Extender el horario escolar para educación física y artística.

* Crear más espacios de salud preventiva en escuelas.

* Prevenir la corrupción en la carrera docente.

* Unificar programas de estudio en educación media superior.

* La educación superior será completamente gratuita.

* Impulsar universidades públicas y nacionales.

* Brinda mayor apoyo a las ciencias y humanidades.

* Fomentará el desarrollo del deporte comunitario.

* Garantizar seguridad social para artistas.

* Promover el acceso a la cultura.

* Apoyar el patrimonio cultural y su preservación.

* Crear más espacios para la lectura y bibliotecas.

* Impulsar el reconocimiento de la diversidad cultural.

* Garantizar atención médica desde el nacimiento.

* Afiliar a todos los ciudadanos al sistema de salud pública.

* Digitalizar la logística de abasto de medicamentos.

* Apoyar a las mujeres embarazadas con programas específicos.

* Reducir diagnósticos no atendidos de enfermedades crónicas.

* Implementar programas de prevención de salud en comunidades.

* Construir consultorios en municipios sin acceso a salud.

* Ampliar programas de prevención de adicciones.

* Prohibir el comercio de vapeadores.

* Crear programas de salud mental para poblaciones vulnerables.

* Promover el acceso a vivienda digna y accesible.

* Generar fondos para vivienda social.

* Implementar un programa de escrituración de propiedades.

* Fortalecer la mejora urbana en comunidades marginadas.

* Garantizar la igualdad sustantiva de género.

* Proteger a mujeres víctimas de violencia.

* Crear fiscalías para investigar feminicidios.

* Promover la salud integral de mujeres en todas las etapas.

* Crear centros de educación inicial para la infancia.

* Aumentar el salario mínimo a un nivel justo.

* Revertir reformas laborales desfavorables.

* Asegurar salarios dignos para trabajadores del sector público.

* Promover la autosuficiencia en la producción de maíz.

* Mantendrá programas de producción agrícola.

* Impulsar la producción de alimentos para consumo interno.

* Apoyar a pequeños productores con nuevas políticas.

* Fomentar la energía sustentable en el país.

* Fortalecer a las empresas públicas del sector energético.

* Promover la petroquímica nacional.

* Garantizar la transmisión de energía eléctrica.

* Mantener zonas libres en la frontera con Estados Unidos.

* Coordinar esfuerzos con Estados Unidos para mejorar fronteras.

* Consolidar proyectos de infraestructura como el Tren Maya.

* Mejorar la red de transporte terrestre y aéreo.

* Incrementar la frecuencia de trenes de pasajeros.

* Modernizar caminos rurales en el país.

* Ampliar carreteras clave en varias regiones.

* Convertir a México en un centro portuario.

* Recuperar la aerolínea nacional para rutas populares.

* Abordará causas de la inseguridad desde la raíz.

* Fortalecer la Guardia Nacional para mayor seguridad.

* Promover la colaboración entre distintas fuerzas de seguridad.

* Desarrollar un plan de energías sostenibles.

* Lanzar un satélite mexicano para mejorar comunicaciones, aprovechando la posición estratégica el T-MEC.

