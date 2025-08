Clausuran cuevas en Edomex por presuntos sacrificios de animales en rituales

Una serie de denuncias vecinales en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, encendieron las alarmas entre activistas y autoridades, luego de que se reportaran presuntos rituales con animales en las cuevas del Cerro de la Condesa. Las publicaciones en redes sociales y los testimonios provocaron que la Fiscalía General del Estado asegurara el lugar e iniciara una investigación por maltrato animal, delito contemplado en el Código Penal mexiquense.

De acuerdo con la investigación preliminar, en la cueva se realizaban sacrificios de animales | X|

El colectivo Huellitas Frida, dedicado a la defensa de los derechos animales, informó que el 19 de junio, al menos diez personas fueron vistas ingresando a las cuevas con cajas que contenían gallinas, un cabrito y un gato. Los vecinos de la colonia Las Alamedas notaron una conducta extraña y notificaron a las autoridades.

En un primer momento, elementos municipales acudieron al sitio y retiraron al grupo, ya que no se encontraron indicios visibles de un delito. Sin embargo, testigos aseguraron que los individuos regresaron más tarde, y al día siguiente se hallaron restos de animales decapitados, cenizas, puros, botellas y otros objetos que sugerían la realización de algún tipo de rito.

La FGJEM cerró la cueva y abrió una carpeta de investigación | X:@FiscaliaEdomex|

Tras la denuncia pública y la presión del colectivo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación bajo el artículo 235 Bis del Código Penal estatal, que tipifica el maltrato animal como delito.

Al inspeccionar nuevamente la cueva, no se hallaron restos óseos ni animales muertos, pero sí se encontraron manchas que podrían corresponder a sangre, las cuales están siendo analizadas como evidencia.

Desde Huellitas Frida reiteraron su exigencia de justicia:

"Estamos convencidos de que la fe no se cuestiona, pero la legislación prohíbe cualquier acto que cause sufrimiento innecesario a un animal, sea o no parte de una práctica religiosa".