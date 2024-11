Conoce el caso del ‘estafador de Bumble’, mexicano que engañó mujeres para robarles dinero

Así como la historia del ‘Estafador de Tinder’ que se convirtió en un documental producido por Netflix, en México surgió el caso del ‘estafador de Bumble’, un mexicano que mediante una aplicación de citas contactaba mujeres, las enamoraba y luego las defraudaba para robarles dinero y propiedades.

El caso se hizo público y se volvió tendencia en redes sociales luego de que Fernanda descubrió que Jonathan Sotelo, el presunto estafador y con quien tuvo una relación amorosa de casi dos años, la había defraudado con más de 2 millones de pesos, pero no sólo eso, sino que tras una investigación resultó que más de 70 mujeres también habían sido estafadas por este hombre.

“Me metí a una página en Facebook que se llama Are We Dating With The Same Guy e inmediatamente me empezaron a llegar notificaciones de que ‘es un golpeador’, ‘si lo ven huyan’…”, declaró Fernanda para Imagen Televisión.

En su investigación Fernanda descubrió una lista con 79 mujeres, aparentemente víctimas de Jonathan y a quienes el hombre había colocado en categorías como ‘Con novio’, ‘Me odia’, ‘Activa’, ‘Casi casada’ y ‘Loca Mental’, además tenía registrada su ubicación, habiendo víctimas de CDMX, Monterrey y otras partes de México, así como de España, Colombia y Alemania.

El modus operandi del ‘Estafador de Bumble’ era que una vez establecida la relación con las mujeres, comenzaba a pedirles dinero, utilizar sus tarjetas de crédito, engañarlas mediante documentos falsos para obligarlas a pagar créditos, hipotecas o propiedades, así como supuestamente venderles autos, que al final nunca les entregaba. Esto le permitía darse una vida de lujos, que incluye tener una avioneta, privada, un departamento en Tulum, Quintana Roo, y autos de la marca Tesla.

Otra víctima fue Fabiola, con quien también tuvo una relación sentimental de dos años y a la que defraudó con miles de pesos.

“Él sacó celulares a nombre de mi mamá, también se quedó con cosas personales como con joyas, con mi iPod. Nos empezaron a hablar de cobranza diciendo que había sacaron tantos equipos y no los han pagado”, comentó.

Actualmente hay denuncias penales contra Jonathan Sotelo por los presuntos delitos de fraude, usurpación de identidad y violencia de género, sin embargo, sigue libre, pese a que sus víctimas refieren que se encuentra viviendo en Tulum.

