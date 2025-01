‘Coque’ Muñiz reveló de cuánto fue la multa por equivocarse al cantar el Himno Nacional de México

Jorge ‘Coque’ Muñiz , además de actor, conductor y cantante, es recordado porque hace muchos años durante una función de box en la Plaza de Toros México se equivocó al cantar el Himno Nacional , hecho que además de vergonzoso también le costó una multa económica que por fin reveló de cuánto fue.



Corría el año de 1988 y el hijo de Marco Antonio Muñoz fue invitado a cantar el Himno de México durante la pelea entre los boxeadores Jorge "El Maromero" Páez y José Mario López, sin embargo, aquel día lo marcó para siempre porque el ‘Coque’ se equivocó en la letra del Himno, situación que le generó críticas y una multa millonaria.

La carrera del 'Coque' ha quedado marcada por ese error/IG: @coquemuniz |



“ Cuando empiezo a cantarlo yo empiezo a escuchar que me chiflan y dije, qué traen. No me di cuenta. Me equivoqué, hice una estrofa por otra”, comentó el ‘Coque’ para luego agregar lo que pensó después de terminar su interpretación "entre el silencio, entre el estruendo, yo no entendía que me había ido muy bien o muy mal, lo acepto".



En la misma entrevista para el programa "En la cama con" que el periodista español Alberto Peláez transmite por YouTube, Jorge Muñiz aseguró: “Me multaron con un millón de pesos aquí en Gobernación, fui a pagar mi multa, tuve que hacer planas en el Zócalo, no no es cierto. Y es un estigma que cuando yo me vaya, seguramente dirán, ‘quién crees que se murió, cuál, el gordito ese que se le olvidó el himno nacional’", agregó el conductor.

El cantante le dio una entrevista al periodista español Alberto Peláez/YouTube|YouTube video player



Más adelante en la entrevista el hijo del ‘Lujo de México’ aceptó que ese error al cantar el Himno Nacional lo marcó de por vida, ya que ha sido imposible quitarse ese estigma pese a que han pasado muchos años (casi 37 años).



"El que se equivoca en el himno es por una razón: pendej*. Porque es tu obligación saberlo (el himno), es tu profesión y equivocarte es un gran error. No existe excusa que te dé el perdón de la gente. Me equivoqué, me equivoqué”, agregó el ‘Coque’.

