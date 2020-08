Coronavirus: AMLO aseguró que hay reserva de 100 mil mdp para vacuna vs Covid-19

Luego de que Rusia registrara oficialmente la vacuna contra el coronavirus, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró que no habrá problema para obtenerla, pues tiene considerada una reserva para ese fin.

“(México) tendría los fondos suficientes, si cuestan muchos las dosis tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos, si es un costo moderado hasta 50 mil, y si es un costo bajo hasta 25 mil millones, porque tenemos finanzas públicas sanas, y lo más importante es la salud del pueblo, entonces eso iría contemplado en el presupuesto”, explicó en la conferencia mañanera.

Sobre el mismo tema, AMLO destacó la buena voluntad de las empresas para no lucrar con la vacuna.

“Hay empresas, y esto lo celebramos, que van a poner la vacuna al servicio de la gente. Están diciendo que no va a tener propósito de lucro, es decir que no van a cobrar, las empresas, cuando menos una, esto nos lo ha informado el secretario de Relaciones Exteriores, que va a hacer los gastos mínimos, pero no va a ser con fines de lucro, pero aún comprándola el gobierno, va haber fondos suficientes”.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, explicó que México mantiene comunicación con una empresa estadounidense y dos de China para realizar la fase tres del protocolo de la vacuna.

“Tenemos entendimiento con las empresas son Janssen Pharmaceuticals, estadounidense; y Cansino Biogics y Walvax Biotechnology, las dos de China. Con esto tendríamos entre septiembre y enero (2021) cuatro protocolos clínicos fase tres en México”.