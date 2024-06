Critican a Alfredo Adame por asistir a marcha LGBT y tener un hijo que rechaza por su orientación sexual

En redes sociales, han llovido críticas a Alfredo Adame y al comité LGBT de la Ciudad de México por haber invitado al actor a estar arriba de los carros que desfilan en la marcha que se llevó a cabo el día de ayer.

Alfredo Adame, quien a pesar que ha sido criticado por algunas declaraciones homofóbicas, estuvo en la marcha en un carro alegórico en el que se puso a mentarle a la gente que se lo encontraba, cosa que a todos les encantó por el cotorreo.

Me enteré que el hambreado oportunista de Alfredo Adame estaba en un carro del #Pride2024 y es cuando pienso que el comité @MarchaLGBTCDMX está muy p3ndej0 o yo no sé quién tenga que ver, quién negocia, quien autoriza que estos personajes INFAMES estén ahí sabiendo que nos odian. pic.twitter.com/9iosXbyu9V — Donovan (@DonovanEsau) June 30, 2024

¿Por qué critican a Alfredo Adame de participar en la marcha?

Sebastián Adame, hijo de Alfredo, declaró que su padre, lo ha insultado lo que ha provocado un alejamiento entre ambos.

Sebastián no pronunció la palabra homofóbica que su padre usó contra él, solo la describió como “la palabra con p”.

“Me mandó comentarios muy homofóbicos, pero muy muy feos. Sí me dijo una palabra, le pedí que no lo hiciera, pero me mandó un audio y me volvió a decir la palabra con p”. declaró.

En una entrevista que le hicieron a Alfredo Adame arriba del carro, le preguntaron sobre su hijo Sebastián a lo que él rotundamente y algo enojada respondió que él no tiene hijos.

Alfredo Adame no quiere saber nada de su hijo y deja un contundente mensaje. : Luis Pérez pic.twitter.com/pqW1g5c2v4 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) June 29, 2024

Sebastián también compartió a los medios el primer roce que tuvo con su padre

Fue por una entrevista que Sebastián Adame dio donde explica que a partir de un momento de su vida decidió abrirse y compartir su orientación sexual, que recibió el reclamo de su papá.

Sebastián explicó que lo que él hubiera esperado es que Alfredo Adame lo defendiera, no que le pidiera callar para que lo dejaran de atacar en redes.

“Yo no quiero que estés hablando de eso porque a mí me atacan”.

Sebastián Adame, decidió ir a la marcha #lgbtq a pie para no encontrarse a su papá, Alfredo Adame y le manda tremendo mensaje. Video: Luis Pérez / Mauro Godoy pic.twitter.com/WQHURvuae5 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) June 30, 2024

