Cynthia Klitbo asegura que pronto la verán trabajando en Uber ¿Cuál es la razón?

La actriz de telenovelas Cynthia Klitbo compartió en sus redes sociales su situación financiera y asegura que se encuentra en una situación muy difícil.

Esto sucede semanas después de ser víctima de una estafa que la llevó a perder los ahorros de toda su vida.

Tras ser víctima de una estafa telefónica que la dejó sin sus ahorros, #CynthiaKlitbo habló sobre las dificultades económicas que enfrenta actualmente. La actriz expresó: "No les extrañe que al rato pase #CynthiaKlitbo por ustedes en Uber". Por @javierpoza



— JavierPozaInforma (@pozainforma) January 9, 2025

La actriz de “Teresa” tiene hipotecada su cada y confesó que no descarta la posibilidad de comenzar a trabajar fuera de la actuación, pues no cuenta con proyectos en puerta.

“Debo corresponder a Dios, yo no sé si me voy a poner a trabajar con mis perros, a vender en hospitales. Tengo manitas, cocino bien sabroso, se limpiar perfecto y además tengo un coche que aguanta para ser Uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber”, aseguró Klitbo a través de una transmisión en vivo.

Cynthia Klitbo ha declarado que se enfrenta a una situación muy dura económicamente|

Desde que le vaciaron su cuenta de banco, reveló que ha tenido que vender algunas de sus pertenencias.

“Ya fui y vendí un reloj que quería mucho, ya fui a ver qué onda con mis joyas. Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles”, expresó.

La actriz ha agradecido a sus seguidores por sus mensajes de apoyo en sus redes sociales|

La subrayó que desde que perdió su dinero se ha encontrado con personas que le han ofrecido su ayuda:

“Lo peor que puede pasar es decir, pues no tengo”.

“Ya les dije, si es necesario, que no les extrañe que al rato llegue Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber. No hay trabajo que sea malo”, enfatizó.



