Danna Paola confiesa que pensó quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros”

Danna Paola ha cambiado su nombre artístico a Danna, iniciando una nueva etapa en su carrera y dejando atrás su imagen de "niña estrella". Este cambio coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum y un documental titulado "Tenemos que hablar", en el que comparte su vida y revela haber enfrentado momentos oscuros y problemas de salud mental.

Danna Paola revela que pensó en quitarse la vida

Danna compartió aspectos de su vida y carrera durante la promoción del documental de Disney+ "Danna, tenemos que hablar", donde reflexiona sobre su trayectoria desde sus inicios como actriz infantil hasta su desarrollo actual.

“Para mí poder llegar a presentar este proyecto desde mi perspectiva, y poderles contar un poco acerca de mi carrera, y cómo viví como child star (estrella infantil), desde los cuatro añitos trabajando, a convertirme en la persona que soy hoy es muy lindo, y me empodera mucho, y creo que hoy estoy en un lugar muy lindo”, expresó la artista en una entrevista para el programa Sale el Sol.

En el documental, la cantante comparte de manera sincera un momento crucial en su vida en el que contempló el suicidio.

"Sí, empecé a tener pensamientos muy oscuros y eso fue el momento en el que me di cuenta que algo estaba yendo fatal en mi vida. Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior y me miraba al espejo y era como una disociación, porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente, más bien empecé a cuestionar mi vida, si todo esto que había construido toda mi vida, veintitantos años, me hacía feliz”, comentó.

Danna mencionó que un momento crucial en su vida la impulsó a buscar ayuda profesional al perder el disfrute en lo que hacía y cuestionar su propósito. Resaltó que conectar sus emociones en terapia, utilizando el arte y el apoyo de seres queridos, fue clave en su proceso. Además, enfatizó la importancia de abordar los pensamientos negativos desde el principio, subrayando que la salud mental es esencial para todos, sin importar la fama.

La interprete de "Oye Pablo" instó a no desestimar estos pensamientos y a buscar ayuda.

“Ese momento tener que mirar al balcón hacia abajo, dije: ‘yo me he ganado todo esto por estar aquí’, y yo misma también me saqué de ese hoyo porque no me iba a rendir. Soy una persona que no me puedo rendir, no puedo y, al contrario, creo que me ayudó mucho también a poder salir de ese lugar oscuro”, compartió.

¿Quién es Danna Paola?

Danna Paola es una cantante, actriz y modelo mexicana nacida el 23 de junio de 1995 en Ciudad de México. Comenzó su carrera a una edad temprana, destacándose en telenovelas y series infantiles como "María Belén" y "Amy, la niña de la mochila azul". En la música, ha tenido éxito con varios discos de pop y ha evolucionado hacia un sonido más moderno y urbano, ganando seguidores en Latinoamérica y otros países. Un hito importante en su carrera fue su papel como Lucrecia en la serie de Netflix "Élite", que aumentó su popularidad.

