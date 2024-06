De patiño de Eugenio Derbez a 'cerillito' de centro comercial

Miguel Luis fue junto a Sammy Pérez, un personaje que apareció en varios programas de Televisa hechos por el comediante Eugenio Derbez, sin embargo, en la actualidad se dedica a trabajar como 'cerillito' en un centro comercial.

Derbez en Cuando, XHDRBZ y La Familia P. Luche fueron algunas producciones en las que Miguel Luis apareció con su humor involuntario que a más de uno le sacó varias carcajadas, sin embargo, este hombre ahora se gana la vida acomodando carritos y mercancía de súper, según menciona en un video que se ha hecho viral en la red social TikTok.

“Yo soy su amigo Miguel Luis y qué creen, estoy en un Tiktok más porque no hay chamba, me vine a trabajar de 'cerillo' y a acomodar los carritos del súper. Ayúdenme porque ya tengo mucho calor, pero ahí voy, ya le voy agarrando la onda, voy a seguir chambeando, ahí me siguen y me guardan mi propina”, menciona Miguel Luis.

Usuarios critican a Eugenio Derbez por no ayudar a Miguel Luis

Las reacciones al video no se hicieron esperar y muchas fueron en tono de crítica hacia Derbez, a quien internautas le reclaman por no pagar regalías al hombre que en su momento le sirvió de talento para sus programas, los cuales actualmente se siguen viendo con éxito en la plataforma VIX, de Televisa.

“Es que Derbez los explotó y al final los abandonó”, “Como Derbez lucró con ellos les debió haber pagado lo justo”, “¿Y el Eugenio Derbez? No que mucho amor por México y no puede ni ayudar a los que le dieron de comer”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

