¿De qué murió el integrante de Mägo de Oz? Lamentan la partida de Fernando Ponce de León

Lamentablemente el mundo de la música se pone de luto nuevamente, esta vez por la partida del Fernando Ponce de León, quien estuvo en las filas de la banda española Mägo de Oz.

La muerte del flautista, de 59 años, ocurrió el pasado 19 de septiembre tras ser internado de emergencia en un hospital de su natal Madrid, España, pero hasta ahora se dio a conocer la noticia.

¿De qué murió Fernando Ponce de León?

Un amigo de Fernando dijo a los medios que la muerte del artistas fue por una falla multiorgánica, y que los médicos no pudieron hacer nada para estabilizarlo.

El flautista entró a la banda en los 2000, pero dos años antes ya había colaborado con Mägo de Oz en su disco ‘La Mancha’ donde sale el éxito de ‘Molinos de Viento’. Su salida fue 10 años después y con 6 disco en sus manos.

Amigos despiden a Fernando Ponce de León

Tras su muerte, el mismo Mägo de Oz le dedicó unas palabras: “Fernando Ponce de León (1965 -2024). Compañero de viaje en mil batallas, se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico. A los los músicos no nos gusta el silencio, nos gustan los aplausos, así que no vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido Fernando, vamos a pedir un minuto de aplausos en su honor. Te queremos mucho”.

También el exvocalista del grupo, José Andrëa dijo: Hoy nos dijo adiós Fernando Ponce de León. Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras. Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté. Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz, mientras tanto descansa en paz mi amado Fernando. Que la tierra te sea leve...".

