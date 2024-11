¿De qué murió Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata?

Desde el pasado 18 de octubre se dio a conocer que Ernestina Sodi, de 64 años, había sido hospitalizada y que se encontraba muy delicada de salud, pero la noticia no era confirmada.

Hasta después de unos días, su hija Camila Sodi aceptaría que su mamá estaba internada en un hospital de Santa Fe, por lo que de inmediato empezó a pedir donadores de sangre.

“Hace días que deje de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mio. Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu inquebrantable. Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, detalló la actriz hace una semana sobre lo que sentía por lo de su madre.

Ernestina Sodi estaba delicada de salud

Aunque existía un hermetismo sobre la salud de la periodista y escritora, transcendió que falleció a consecuencia de dos infartos que había sufrido previamente antes de ser internada en un hospital.

Las complicaciones derivaron de la ruptura de la vena aorta que sufrió y lo que le ocasionaron los dos ataques al corazón, uno antes de llegar con los médicos y otro estando en la clínica.

La muerte de Ernestina Sodi fue confirmada por su hija la actriz Camila Sodi, quien con un video mostró una foto de su mamá cuando era pequeña y escribió: “Ernestina Sodi. Mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8 2024. Descansa en paz”. La escritora era hermana de la cantante Thalía, así como de Laura Zapata, quien es media hermana.

