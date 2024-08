¿Desde un día antes se sabía que sonaría por error la alerta sísmica en CDMX?

La activación por error de la alerta sísmica el pasado viernes 2 de agosto asustó a millones de personas en la Ciudad de México, sin embargo, al parecer desde un día antes ya se sabía que esto sucedería, según la filtración hecha en un grupo de WhatsApp.

Fue a las 12:40 PM del pasado viernes, que mediante los casi 14 mil altavoces que hay en la CDMX se escuchó la alerta sísmica, provocando que millones de capitalinos salieran apresuradamente de sus hogares, centros de trabajo o todo tipo de inmuebles para ponerse a salvo, ante un hipotético derrumbe de estructuras.

Sin embargo, más tarde el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) reconoció que había sido un error de programación, mientras realizaban trabajos de preparación para el Simulacro Nacional que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, día en el que precisamente sonará la alerta sísmica a las 12:40 de la tarde.

Lo sorprendente de esto es que según capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp llamado Condóminos Edificio B y que publicó el diario Excelsior, la noche previa, es decir desde el jueves 1 de agosto, uno de los miembros de ese chat avisó que sonaría la alerta sísmica por un error de programación.

"Vecinos buenas noches, nos avisaron que probablemente sonara la alerta sísmica por un error de programación", se lee en un primer mensaje publicado a las 21:20 horas del jueves, al que dos usuarios del grupo de Whats responden: "¿dónde se lo informaron?" y "Arquitecto, buenas noches si da información de ese tipo favor de completar la fuente. Porque inclusive no dice usted ni qué día ni a qué hora y quedamos en duda y espantados. Por favor, si no está seguro, no lo haga, gracias", se lee en la captura de pantalla.

Pese a la insistencia de los vecinos para saber más detalles sobre ese aviso, no hubo mayor interacción, sino hasta el otro día, cuando en una nueva captura de pantalla del chat, se puede observar que alguien compartió la imagen del comunicado del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico en el que admite que la alerta sísmica sonó por error. “Como bien nos dijo el arquitecto”, comenta un miembro de chat.

Hasta el momento se desconoce el origen de ese chat y quién es la persona que ya sabía desde un día antes que sonaría la alerta sísmica por error en la Ciudad de México, pues de ser cierto, habría sido oportuno extender ese aviso al resto de capitalinos para evitar el susto y las crisis nerviosas que se generan cada vez que suena el sonido que avisa la llegada de un temblor.

