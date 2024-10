Detienen a Olivia Rodrigo en migración tras ser confundida con una criminal

La famosa Olivia Rodrigo contó que fue detenida cuando viajaba de Canadá a Estados Unidos, ya que fue confundida con una criminal cuando pasó por migración.

En el programa ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, la cantante detalló la primera vez que tuvo un problema con la ley al ser arrestada por tener 'antecedentes penales'.

Olivia Rodrigo es detenida en migración

La también actriz dijo que cuando estaba entregando sus papeles para regresar a su país de residencia, los agentes la llamaron, a lo que ella muy atenta acudió a la solicitud pues pensó que le pedirían un autógrafo.

Pero su cara de felicidad cambió cuando la comenzaron a interrogar sobre sus antecedentes penales, pues no sabía si le hablaban en serio.

“Me dijo (el agente): ‘¿Alguna vez has sido arrestada?’. Yo dije: ‘No, nunca he sido arrestada’. Él dijo: ‘¿Estás segura?’. Yo estaba como autoengañándome. Pensé: ‘Dios mío, tal vez fui arrestada y no lo sabía’”, contó.

Pensó que iría a la cárcel

Luego de negar las preguntas sobre si era una delincuente, las autoridades le advirtieron que podría ir a la cárcel por mentirle a un agente federal, hasta que se dieron cuenta que habían cometido un error con la cantante y le pidieron una

disculpa porque la confundieron con una Olivia Rodríguez no Rodrigo.

“Yo dije: ‘Olivia Rodrigo. R-O-D-R-I-G-O’. Y él dijo: ‘Oh, hay una chica que se parece mucho a ti, tiene tu misma edad y ha sido arrestada varias veces, y su nombre es Olivia Rodriguez’”, recordó entre risas aunque ese momento no fue tan divertido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FESTIVAL HIPNOSIS 2024: CHECA LOS HORARIOS OFICIALES EN QUE SE PRESENTARÁ CADA ARTISTA