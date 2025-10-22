Día de Muertos 2025: ¿cuándo se pone la ofrenda y qué debe llevar el altar tradicional?

El Día de Muertos 2025 será una oportunidad más para mantener viva una de las costumbres más emblemáticas del país

Cada flor, cada vela y cada fotografía son un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. | Pixabay
El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México, y uno de sus elementos más representativos es la ofrenda, también conocida como altar. Aunque la festividad se conmemora oficialmente el 1 y 2 de noviembre, la tradición señala que el altar debe comenzar a colocarse desde el 27 de octubre, para recibir a las almas que llegan desde distintos días.

Algunos altares también incluyen objetos personales, imágenes religiosas y calaveritas de azúcar. / Pixabay
El 27 se dedica a las almas olvidadas; el 28, a quienes fallecieron en accidentes; el 30 y 31, a los niños difuntos, y el 1 y 2 de noviembre, a los adultos. Por eso, muchas familias mexicanas prefieren tener su altar listo desde los últimos días de octubre, para mantener viva esta costumbre que honra la memoria de quienes ya partieron.

Significado y elementos del altar

Cada objeto dentro del altar tiene un significado espiritual. De acuerdo con la tradición, estos son los elementos que no pueden faltar:

  • Agua: representa la pureza y calma la sed del alma que regresa.
  • Velas: simbolizan la luz que guía el camino de los difuntos hacia el mundo terrenal.
  • Flores de cempasúchil: su color y aroma ayudan a marcar el sendero de regreso.
  • Sal: purifica y protege el altar.
  • Papel picado: representa el aire y la fragilidad de la vida.
  • Comida y bebida: se colocan los platillos y bebidas favoritas del difunto, como pan de muerto, mole o frutas.
  • Fotografía: del ser querido, colocada al centro como punto principal del altar.
Cada objeto dentro del altar tiene un significado espiritual./ Pixabay
Algunos altares también incluyen objetos personales, imágenes religiosas y calaveritas de azúcar o chocolate como símbolo de la vida y la muerte.

Fechas clave y significado espiritual

El altar puede permanecer montado hasta el 3 de noviembre, día en que las familias despiden a las almas. En algunas comunidades, incluso se mantiene hasta el 5, especialmente si se realiza una visita al panteón.

La fecha y el tipo de altar pueden variar según la región, pero el sentido es el mismo: recordar, agradecer y mantener viva la conexión con los seres queridos que ya no están.

El altar puede permanecer montado hasta el 3 de noviembre. / Pixabay
Consejos para colocar la ofrenda

  • Adquiere los materiales con tiempo: las flores de cempasúchil y las veladoras suelen agotarse en los últimos días de octubre.
  • Usa un lugar ventilado y seguro: si colocas velas, evita que estén cerca de papel o manteles inflamables.
  • Personaliza el altar: incluye recuerdos, fotografías y objetos que representen la personalidad del ser querido.
  • Desmonta con respeto: muchas familias retiran la ofrenda el 3 o 4 de noviembre, despidiendo a las almas con una oración o palabras de agradecimiento.
De acuerdo con la tradición, estos son los elementos que no pueden faltar. / Pixabay
