Día de Muertos: ¿Cuándo poner la ofrenda para las mascotas y qué debe llevar?

El Día de Muertos es una de las tradiciones más esperadas en México, donde se celebra el reencuentro con seres queridos y mascotas fallecidos a través de alimentos, aromas y creencias. Durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, se realizan fiestas y se preparan ofrendas para honrar a los difuntos, permitiendo que regresen a casa y disfruten de lo que les hacía felices en vida.

¿Cuándo se colca la ofrenda para las mascotas?

La noche del 27 de octubre se coloca una ofrenda dedicada a las mascotas que han fallecido, con la creencia de que durante esa noche pueden regresar a casa para disfrutar de sus alimentos favoritos.

¿Qué debe llevar la ofrenda para las mascotas?

El altar para mascotas debe incluir flores, especialmente cempasúchil, que simbolizan el camino de los muertos hacia el mundo vivo, y veladoras para iluminar su ruta. Además, se debe añadir la comida favorita de la mascota en lugar de los platillos típicos.

La ofrenda para mascotas debe ser colorida y, incorporando elementos del Día de Muertos como papel picado y calaveras. Es importante incluir un retrato de la mascota para que se reconozca el lugar, así como su comida y agua en su plato habitual. También se pueden añadir juguetes u objetos que recuerden a la mascota, como su collar, ropita. Además, se recomienda usar copal e incienso para alejar malos espíritus y sal para preservar el cuerpo durante su viaje.

¿Cuándo se deben colocar las ofrendas de Día de Muertos?

- 27 de octubre: Se reciben las almas de nuestras mascotas que ya no están.

- 28 de octubre: Recordamos a las personas que murieron de manera trágica, ya sea por violencia o accidentes.

- 29 de octubre: Es un día para honrar a quienes se ahogaron.

- 30 de octubre: Se dedica a los “olvidados”, esos que no tienen familia que los recuerde o que no tienen ofrenda.

- 31 de octubre: Día para las almas de los no nacidos.

- 1 de noviembre: Celebramos el Día de Todos los Santos, especialmente para los niños que han partido.

- 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, donde honramos a los adultos que ya no están.

