Donald Trump dice que Mark Zuckerberg llamó para disculparse por foto de intento de asesinato

En una entrevista que fue realizada por Fox al expresidente, Donald Trump la semana pasada el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, lo llamó para disculparse después de que Facebook etiquetara incorrectamente la foto viral del expresidente en su intento de asesinato.

La historica foto del intento de asesinato en contra de Donald Trump

La foto que muestra a Trump levantando el puño después de que un intento de asesinato el 13 de julio en su mitin de campaña en Butler, Pensilvania, fue etiquetada inicialmente como desinformación en el sitio de redes sociales.

Mark Zuckerberg called Donald Trump to apologize

.… pic.twitter.com/NfC6V4JLWU — Shivam Singh (@Shivam_Crypto) August 2, 2024

Esto fue lo que dijo el actual candidato republicano para la presidencia de Estados Unidos:

"Entonces, Mark Zuckerberg me llamó. Primero, me llamó dos veces. Me llamó después del evento y me dijo que había sido realmente asombroso", dijo Trump en una entrevista para "Mornings with Maria" que se emitió el jueves. "Fue realmente valiente. Y de hecho anunció que no apoyaría a un demócrata porque no puede hacerlo porque me respetaba por lo que hice ese día. Creo que lo que hice... para mí, fue una respuesta normal".

"De hecho, se disculpó. Dijo que cometieron un error... y que están corrigiendo el error", declaró Trump.

Trump también añadió el momento en que Google nunca lo llamó después de que la función de autocompletar del motor de búsqueda no mostrara resultados sobre el intento de asesinato de Trump.

