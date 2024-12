¿Dónde descansarán los restos de la cantante Dulce tras su muerte? Esto se sabe

El 25 de diciembre se anunció el fallecimiento de la cantante mexicana Bertha Elisa Noeggerath, conocida artísticamente como 'Dulce'. Su muerte fue el resultado de complicaciones de salud relacionadas con metástasis pulmonar.

Dulce falleció a los 69 años. | IG @dulcelacantante|

¿Dónde reposarán los restos de Dulce?

Los restos de la estrella de la música fueron trasladados por una carroza fúnebre a la funeraria Casa Pedregal J. García López en Ciudad de México. Su única hija, Romina Mircoli, decidió no realizar un funeral. Según el reportero Hugo Trujillo de Televisa Espectáculos, la cremación de Dulce comenzó a las 12 del día, y su amigo Iván Cochegrus llegó antes para despedirse.

De acuerdo con lo señalado por el periodista, "el cuerpo estuvo en resguardo" hasta el mediodía del 26 de diciembre para proceder con su incineración.

" No se abrió ninguna capilla, no se alquiló ninguna capilla, simplemente se quedó en resguardo hasta este momento (…) Así lo decidió su hija Romina, que no iba a haber nada, que solamente a los familiares y a las amistades más cercanas se les va a convocar a una misa, pero que tiene también el carácter de privado", mencionó.

No se dispone de información oficial por parte de la familia de 'Dulce', por lo que el establecimiento continúa cerrado y el acceso a la sala donde se encontraba el cuerpo está restringido.

Los restos de la cantante serán cremados.| FB: LaCantanteDulce|

