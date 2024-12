Doris Jocelyn rinde homenaje a Shakira y se vuelve viral en redes

Doris Jocelyn, la influencer de Orizaba, Veracruz, se ha vuelto muy popular en las redes sociales gracias a un video viral en TikTok donde imita las distintas etapas de la carrera musical de Shakira. En su publicación, muestra varias de las canciones de la artista y ha recibido elogios tanto de sus seguidores como de la propia Shakira.

El video 'Trend Shakira', de menos de un minuto, homenajea las canciones más emblemáticas de la artista, comenzando con "Ojos Así".| Captura de pantalla |

Doris Jocelyn rinde homenaje a Shakira

El video 'Trend Shakira', que dura menos de un minuto, rinde homenaje a las canciones más emblemáticas de la artista. Doris comienza con "Ojos Así", luciendo un top plateado y trenzas rojas, recordando la etapa tribal de Shakira. Luego, canta "Suerte (Whenever, Wherever)" con un look en tonos marrones, y después interpreta "Las de la Intuición" con una camisa blanca y la icónica peluca morada. El video termina con "Soltera" y la famosa sesión de Shakira con Bizarrap, mostrando transiciones suaves y vestuarios representativos.

La cantante quedó muy impresionada y decidió contestar el video de la influencer veracruzana, donde escribió: "¡Woow! ¡Qué talento!".

La influencer de Orizaba se ha vuelto muy popular en TikTok gracias a sus increíbles caracterizaciones de Glinda y Elphaba de Wicked, especialmente después de conocer a las protagonistas Ariana Grande y Cinthia Eribo. Además, ha sido destacada por el "tren mexa", que celebra diferentes regiones de México, y por su estilo de maquillaje oriental, que incluye varias transiciones en sus videos.

La influencer de Orizaba se ha vuelto muy popular en TikTok gracias a sus increíbles caracterizaciones| IG |