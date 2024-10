¿El 1 y 2 de noviembre son días de descanso oficial? Esto dice la SEP y la LFT

El Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, es una fecha muy esperada por millones de mexicanos, quienes preparan ofrendas, fotos y las comidas y bebidas favoritas de sus seres queridos. Muchos capitalinos se preguntan si estos días son considerados feriados.

¿1 y 2 de noviembre son días de descanso oficial?

Durante las festividades del 31 de octubre al 2 de noviembre, algunos sectores de la población rinden homenaje a sus seres queridos fallecidos. Aunque estas celebraciones abarcan varios días, las instituciones en el país suelen considerar los primeros días de noviembre. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), el artículo 74 establece un listado de festividades que son días de asueto obligatorio, lo que garantiza a los trabajadores el derecho a descansar con goce de salario en esas fechas.

El 1 y 2 de noviembre NO son días de descanso oficiales, aunque algunas empresas pueden otorgar estos días a sus trabajadores, dependiendo de la política de cada institución.

Por su parte el Calendario Escolar 2024-2025 de la SEP indica que el 2 de noviembre no será un día de asueto oficial, ya que cae en fin de semana, por lo que los estudiantes de nivel básico no tendrán libre ese día. No obstante, el 'Día de Muertos' se celebra tradicionalmente en México con festivales y actividades culturales, donde algunos alumnos participan en la colocación de ofrendas, calaveritas literarias y convivios que reflejan la riqueza de esta festividad.

¿Qué días de descanso oficial quedan para 2024?

Día de la Revolución: 20 de noviembre (se conmemora el tercer lunes de noviembre, que en este caso será el 18 de noviembre). Navidad: 25 de diciembre.

Es importante señalar que los trabajadores tienen derecho a un pago adicional si laboran en un día de descanso obligatorio.

