¡El "Chapo" Guzmán solicita un nuevo juicio! Alega que su extradición fue ilegal

Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, ha solicitado un nuevo juicio al juez Brian M. Cogan, alegando irregularidades en el proceso que resultó en su condena a cadena perpetua en 2019. Desde su prisión en Colorado, argumenta que hubo violaciones en su extradición y que no recibió una defensa legal adecuada durante el juicio.

"El Chapo" Guzmán pide nuevo juicio

El Chapo argumenta que su traslado a Estados Unidos se realizó con múltiples irregularidades, según un documento compartido por el periodista Alejandro Rincón de NTN24.

“La extradición al Distrito Este de Nueva York fue ilegal. Yo debí haber sido extraditado al Distrito Este de Texas y al Distrito Sur de California. Nunca hubo una renuncia a la regla de especialidad firmada por un juez magistrado”, señaló ‘El Chapo’ .

Como segundo argumento, Loera señaló que no recibió una asesoría legal adecuada.“Mis abogados [de juicio y de apelación] no fueron efectivos. No contra examinaron a los testigos adecuadamente y, como resultado, fui declarado culpable. Tampoco pelearon para que cierta evidencia quedara excluida del caso”.

#NoticiaEnDesarrollo | Joaquín #ElChapo Guzmán asegura que “fue extraditado ilegalmente” a los EE.UU. en moción radicada al segundo circuito de apelaciones | Revelan documentos vistos por @NTN24 pic.twitter.com/dQZ2fqfrLE — Alejandro Rincón (@ALEJOrincon) October 21, 2024

‘El Chapo’ ha presentado una nueva moción ante la Corte Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito, actuando como su propio representante. La solicitud, recibida el 15 de octubre, aún no ha recibido respuesta.

"El Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 por un tribunal en Nueva York, además de 30 años adicionales, debido a su liderazgo en el Cártel de Sinaloa. Fue hallado culpable de múltiples delitos, incluyendo tráfico de drogas y crimen organizado. Su condena cerró uno de los juicios más notorios contra un narcotraficante, y se le ordenó pagar una restitución de 12,600 millones de dólares.

