El incidente de Robbie Williams en la presentación de Año Nuevo en Australia

La megaestrella del Reino Unido, de 50 años, fue el acto principal de las celebraciones de Año Nuevo de la ciudad el martes, que se transmitió en ABC.

La actuación estelar de Robbie se vio empañada por un incómodo intercambio con un miembro de la audiencia.

Después de deleitar a la multitud con su éxito ‘Let Me Entertain You’ y ‘Land of 1000 Dances’ de Wilson Pickett, Robbie y su banda de acompañamiento de 13 piezas se lanzaron en su canción de 2002 Me and My Monkey.

Robbie aparentemente invitó a la audiencia a cantar, pero evidentemente estaba menos que impresionado con la habilidad rítmica de una persona.

El cantante Robbie Wlliams|

Williams regañó a los juerguistas culpándolos por perder su señal para cantar junto a Me and My Monkey.

"Me hiciste entrar, en el lugar equivocado", dijo.

"¿Puedes dejar de hacer la letra de la canción, entonces no me equivoco?"

La cámara luego se cortó a un primer plano de Robbie, que lucía una expresión que sugería que estaba más que un poco malsto con el miembro de la audiencia.

|

‘Ahora, ¿vale?' Robbie instruyó severamente antes de continuar con la canción.

El set de ocho canciones de Robbie estaba lleno de algunos de sus mejores canciones como Feel, Better Man y Rock DJ.

También sorprendió a la multitud con una conmovedora interpretación del clásico de John Farnham You're The Voice, antes de completar 2024 con su balada de 2002 Angels.

Robbie Williams nails it in Sydney 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼🥂🇦🇺🎉 pic.twitter.com/OEA6pO8FL8 — GeekMish🛡️ (@MishGeek) December 31, 2024



TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Ranking de las mejores películas de terror del 2024