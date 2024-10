Elton John: Estas son las partes del cuerpo que ha perdido por salvar su vida

En unas de sus últimas entrevistas, Elton John reveló que su estado de salud no ha sido muy bueno, pero que eso no lo detiene para llevar una vida agradable junto a su familia.

Antes este panorama, ahora que el cantante acudió junto a su esposo David Furnish al Festival de Cine de Nueva York, fue cuestionado de cómo se ha sentido.

Elton John ha perdido partes de su cuerpo

El artista, de 77 años, explicó que no queda mucho de él, haciendo alusión a que le han mutilado varias partes de su cuerpo para que no tenga complicaciones en un futuro.

“Para ser sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata, no tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero sigo aquí”, reveló para sorpresa de los presentes.

Los problemas de salud por los que ha pasado fueron también el detonante para retirarse de la música, ya que su última presentación fue en julio de 2023.

Cabe recodar, que este año el cantante había contado que tenía una visión limitada en uno de sus ojos por una infección ocular, sin olvidar que en 2017 estuvo en estado crítico por otra infección al extirparle el cáncer de próstata.

