Encuentran con vida a mujer que desapareció en el Bosque de Chapultepec

El día de hoy, viernes 31 de enero, las autoridades y familia de María Virginia Gutiérrez anunciaron que localizaron sana y salva a María.

María fue encontrada con vida sentada en una de las calles del Centro de la CDMX, la mujer fue reportada como desaparecida al iniciar el 2025 tras salir de uno de los baños del Bosque de Chapultepec.

A través de las redes sociales circulan videos donde se ve a la mujer de 60 años, sentada sobre la banqueta, en situación de calle y visiblemente desorientada.

Encuentran con vida a María Virginia Gutiérrez, desaparecida en enero en Chapultepec, durante rondines en la colonia Centro#Video de Juan Carlos Williams | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/V9DC5lt7LQ — El Universal (@El_Universal_Mx) January 31, 2025

María de 52 años desapareció mientras se encontraba junto a su familia en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo, la mujer viajó a la ciudad capitalina a celebrar las fiestas de fin de año cuando desapareció.

Su hija quien lideró la búsqueda y sus otros familiares lanzaron la ficha en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para solicitarles apoyo oficial para localizarla.

Boletín de búsqueda de María Virginia / Redes Sociales|

María Virginia Gutiérrez, ¿Qué le pasó?

La hija había relatado con anterioridad qué fue lo ocurrió cuando desapareció su madre:

“Entramos al baño, le hablo, veo que no me contesta, miré debajo de los baños para ver si veía sus tenis (...) Pensé que ya estaba afuera, me dirijo con mis familiares: ‘¿Mi mami no está con ustedes? ¿No la han visto?’”, ante su ausencia, la familia inició de inmediato una intensa búsqueda por los alrededores.

#ULTIMAHORA con vida es encontrada María Virginia Gutierrez Juárez, mujer que habría desaparecido el pasado 2 de Enero en los baños del Bosque de Chapultepec.

Fue hallada en condiciones de situación vulnerable en un parque de la col. Centro pic.twitter.com/RapKjwfpq4 — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) January 31, 2025

Los familiares de María Virginia han recorrido las calles de la CDMX buscando pistas sobre su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió un boletín de alerta.

