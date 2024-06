¿Es Taylor Swift o Blake Lively? Primer vistazo a ‘Lady Deadpool’ en nuevo trailer de ‘Deadpool & Wolverine’

El nuevo adelanto confirma que el personaje de Lady Deadpool, una variante multiverso del antihéroe de Reynolds, está en la nueva película al mostrar las piernas de su traje, pero es quién está detrás de la máscara lo que hace que la gente especule

Los comentarios sobre este tipo de cosas creen que el papel lo ocupará la esposa de Reynolds, Blake Lively , mientras que una porción igualmente sustancial de la base de fans piensa que las piernas pertenecen a Taylor Swift , conocida amiga de Lively y Reynolds.

"Espero que todos puedan trabajar con su mejor amigo al menos una vez en la vida", agregó Reynolds en la leyenda del video, avivando aún más las especulaciones. "Sé que no puedo esperar para hacerlo finalmente".

¿Taylor Swift en Marvel?

Durante mucho tiempo se rumoreó que Swift participaría en Deadpool & Wolverine de alguna manera, con el pensamiento inicial de que finalmente interpretaría al personaje de X-Men de Dazzler, un superhéroe que trabaja como cantante pop, en la pantalla grande. Los rumores sobre Swift como Dazzler se remontan a 2015, cuando posó con el productor y el elenco de X-Men: Apocalipsis.

Las cámaras incluso captaron a Swift saliendo con Reynolds, Lively, Hugh Jackman y el director de la película Shawn Levy en un partido de los Kansas City Chiefs contra los New York Jets en octubre.

La gente también comparte el sorprendente detalle de que el video de anuncio de ‘Deadpool & Wolverine’ de Jackman y Reynolds fue filmado en la misma casa que el video de Swift "All Too Well (10 Minute Version)"

