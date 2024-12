Esposo de Marilyn Cote sobre la falsa psiquiatra y denuncia sus abusos: "no podía respirar"

Marilyn Cote, la falsa psiquiatra, está en medio de un proceso legal por usurpación de profesiones y lesiones dolosas, mientras surgen nuevas denuncias en redes sociales. Un joven llamado Brayan, que se identifica como su esposo, ha compartido su testimonio sobre los abusos que sufrió a su lado, incluyendo consumo de drogas, amenazas de muerte y violencia física.

Esposo de Marilyn Cote denuncia abusos

Octavio Arroyo, conocido como "Mr. Doctor", presentó una nueva denuncia en su canal de YouTube, entrevistando a Brayan, el joven de 27 años. Brayan reveló que se casó con Marilyn Cote, la falsa psiquiatra que conoció en Puebla. Buscando tratamiento para sus adicciones, Brayan recibió medicamentos e inyecciones de Cote sin ser informado sobre las sustancias, lo que lo mantenía en un estado de poca consciencia. Cote aprovechó esta situación para abusar de él y persuadirlo a casarse.

Brayan relató que pasó gran parte de su vida bajo el control de Marilyn, quien le administraba medicamentos y lo inyectaba, justificando que era para tratar sus adicciones. Tras su supuesta boda, los abusos físicos y emocionales se intensificaron, incluyendo golpes, amenazas de muerte y ataduras a la cama.

"Me inyectó, cuando ya iba por la octava inyección, yo me quería salir de él porque no podía respirar: me dijo 'ya estate tranquilo porque si no te vas a morir y yo voy a decir que tú fuiste el culpable".

Brayan reveló que Marilyn lo amenazó con armas de fuego que poseía en su casa y en su consultorio. "Estaba en su casa y me pegó tan feo que, hasta el último, me la puso en la cabeza (la pistola) y dijo que si no hacía lo que ella quería que me iba a matar y luego iba a matar a mi familia".

El esposo de la mujer que fingía ser psiquiatra confesó haber huido a Nueva York por temor a sus amenazas. Afirmó que su esposa editaba sus fotografías, pero que las modificaciones eran hechas por su secretaria y su hermana. Aunque están separados, Marilyn Cote y Brayan siguen casados, ya que no han formalizado el divorcio.

