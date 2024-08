Esposo de Nikki Bella, Artem Chigvintsev, es arrestado por violencia doméstica

El actor de “Dancing With the Stars”, Artem Chigvintsev y esposo de la estrella del salón de la fama de la WWE, Nikki Bella, fue arrestado por violencia doméstica.

El bailarín profesional fue arrestado en el condado de Napa, California, el jueves por la mañana.

Los agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Napa lo arrestaron poco antes de las 10 de la mañana, del día de ayer, 29 de agosto, por un delito grave de violencia doméstica.

Chigvintsev fue puesto en libertad a las 2:18 p.m del jueves. Su fianza se fijó en la cantidad de 25,000 dólares.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Los agentes respondieron a una llamada por violencia doméstica en la ciudad de Yountville, en el condado de Napa, poco antes de las 10 de la mañana del jueves y se realizó un arresto en el lugar, según informó el diario,The Post, un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Napa. Agregaron que hubo lesiones y que la presunta víctima pidió total confidencialidad.

Chigvintsev fue acusado de violencia doméstica y el Código Penal de California afirma, que “es ilegal herir a un cónyuge, conviviente o compañero de familia en un acto de violencia doméstica”.

Este delito también se conoce como abuso doméstico, violencia doméstica o lesión corporal a un cónyuge.

La última publicación que hizo Nikki Bella antes del incidente de abuso

En un video que Bella publicó en su Instagram mostrando imágenes de sus preparativos y celebraciones nupciales de 2022 , Bella citó la letra de la clásica canción de Elvis Presley "Can't Help Falling In Love" en su pie de foto.

Agregó: “Esta canción es nuestra historia de amor. Nunca olvidaré dónde estaba cuando le pregunté a Jesús sobre Artem. Tuve una conversación con Él y Dios. Cómo me sentí demasiado pronto. Todo se sintió demasiado rápido. Y luego sonó esta canción. Y fue entonces cuando supe que me estaba enamorando de él y que todo estaba destinado a ser así”.

