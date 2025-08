EU no pedirá pena de muerte contra Caro Quintero, “El Mayo” Zambada

El gobierno de Estados Unidos descartó solicitar la pena de muerte contra tres de los capos más importantes del narcotráfico mexicano: Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”. Así lo notificó la Fiscalía estadounidense al juez Brian M. Cogan, quien lleva los casos en cortes federales de Nueva York.

En el documento oficial se indica que “no buscará la pena de muerte” para los tres acusados, quienes enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, secuestro y homicidio. La decisión fue firmada por la fiscal general Pam Bondi y un equipo de fiscales federales.

Ismael “El Mayo” Zambada, de 77 años, es considerado el último líder histórico del Cártel de Sinaloa que seguía en libertad hasta su captura en 2024. Rafael Caro Quintero, de 72 años, es identificado como fundador del Cártel de Guadalajara y fue señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Por su parte, Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, fue líder del Cártel de Juárez.

#BREAKING: New court filing in the case of Ismael "El Mayo" Zambada says the U.S. Attorney General has agreed to NOT seek the death penalty against him pic.twitter.com/85yEWGLY1R

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 5, 2025