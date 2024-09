¡Evita el spam en tu móvil! Descubre cómo activar la función que bloquea mensajes y llamadas no deseadas

Las llamadas y mensajes de spam se han vuelto una molestia constante para millones de personas en todo el mundo. Desde promociones de productos hasta intentos de estafa, estos contactos no deseados interrumpen nuestra rutina diaria y, en muchos casos, pueden poner en riesgo nuestra seguridad.

Android e iOS cuentan con soluciones integradas para reducir o bloquear intentos de comunicación no deseados, y su activación es sencilla para cualquier usuario.

¿Se pueden bloquear las llamadas de spam?

Sí, se pueden bloquear las llamadas de spam utilizando diversas herramientas y métodos, como aplicaciones específicas, configuraciones en el teléfono o servicios ofrecidos por las compañías telefónicas.

El sistema operativo Android incluye funciones integradas para ayudar a los usuarios a reducir las llamadas de spam. Los propietarios de teléfonos Android pueden utilizar estas herramientas fácilmente a través de la aplicación Teléfono de Google.

Para bloquear llamadas de spam en un dispositivo Android, abre la aplicación Teléfono, toca los tres puntos en la esquina superior derecha, selecciona Ajustes, ve a Identificación de llamada y spam, y activa la opción para bloquear llamadas de spam.

La función ofrece la posibilidad de bloquear de manera automática las llamadas identificadas como spam por Google. Los usuarios pueden optar por bloquear todas las llamadas de spam o limitarse a aquellas clasificadas como de alto riesgo, lo que contribuye a prevenir interrupciones y a mantener el teléfono libre de llamadas no solicitadas.

En dispositivos iPhone que operan con iOS 13 o versiones posteriores, es posible silenciar las llamadas de números desconocidos al habilitar la opción correspondiente en Ajustes > Teléfono > Silenciar desconocidos. Esta configuración redirige las llamadas de números que no están guardados en la lista de contactos al buzón de voz, registrándolas en el historial de llamadas. No obstante, es importante señalar que esta función no distingue entre llamadas de spam y llamadas legítimas, lo que podría ocasionar la pérdida de comunicaciones relevantes.

Android permite bloquear completamente las llamadas identificadas como spam, mientras que iOS solo permite silenciar las llamadas de números desconocidos, lo que significa que estas llamadas seguirán llegando aunque no se escuche el timbre.

¿Por qué son peligrosas las llamadas de spam?

Las llamadas de spam son peligrosas porque pueden ser utilizadas para estafas, robo de información personal y fraudes. Los estafadores a menudo se hacen pasar por entidades legítimas para engañar a las personas y obtener datos sensibles, lo que puede resultar en pérdidas financieras y problemas de seguridad. Además, estas llamadas pueden ser una molestia constante, afectando la calidad de vida de quienes las reciben.

